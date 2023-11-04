Phuket TT Club

Логотип для клуба настольного тенниса в г. Пхукет (Таиланд)

Была четкая задача: логотип должен отображать деятельность.

Решением было использовать стилизованный теннисный стол как знак и дополнить наклоненным названием клуба, что ассоциируеться со скоростью в теннисе.



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