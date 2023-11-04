Этот логотип для использования не сайте компании, что занимается продажей генераторов.

UKR-Energy создан из простых геометрических форм, что отображает "четкость" работы компании.

Минималистичный стиль способствует быстрому запоминанию логотипа клиентами.

Цвета: оранжевый (тепло) и синий (доверие).



Клиенту было предоставлено 4 варианта логотипа в разных стилистиках, этот был "превосходен" по его словам)