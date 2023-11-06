Графический дизайнер | Логотипы | Полиграфия | Креативы

Опыт работы 3.5 года.

Работаю в Digital Acency, параллельно фрилансирую)



Работаю в стилях: минимализм, классика, геометрия, швейцарский стиль.

Более 50 логотипов уже представляют мое имя на просторах интернета и в Европейских странах.



Все услуги, которые могу предоставить:

- логотип

- фирменный стиль

- айдентика

- визуал (хайлайтсы, раскладка на 6/9 постов

- баннеры

- креативы

- презентации

- полиграфия (визитка, абонемент, плакат, афиша, диплом, сертификат, буклет, открытка)



Мои качества:

- соблюдение дедлайнов

- коммуникабельность

- насмотренность

- структурированный подход к работе

- внимательна к деталям