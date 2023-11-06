Графический дизайнер | Логотипы | Полиграфия | Креативы
Опыт работы 3.5 года.
Работаю в Digital Acency, параллельно фрилансирую)
Работаю в стилях: минимализм, классика, геометрия, швейцарский стиль.
Более 50 логотипов уже представляют мое имя на просторах интернета и в Европейских странах.
Все услуги, которые могу предоставить:
- логотип
- фирменный стиль
- айдентика
- визуал (хайлайтсы, раскладка на 6/9 постов
- баннеры
- креативы
- презентации
- полиграфия (визитка, абонемент, плакат, афиша, диплом, сертификат, буклет, открытка)
Мои качества:
- соблюдение дедлайнов
- коммуникабельность
- насмотренность
- структурированный подход к работе
- внимательна к деталям
Портфолио
- Логотип для заведения "Торба" бар1 просмотр
- Банк креативов и инфографикинет просмотров
- Пригласительноенет просмотров
- Visual instagram1 просмотр
- Phuket TT Clubнет просмотров
- UKR-Energyнет просмотров
Логотипы и Знаки
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$8/час
от $50от 2 дней
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