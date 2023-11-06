Brazhko_design02

Татьяна Бражко Brazhko_design02

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер | Логотипы | Полиграфия | Креативы

Опыт работы 3.5 года.
Работаю в Digital Acency, параллельно фрилансирую)

Работаю в стилях: минимализм, классика, геометрия, швейцарский стиль.
Более 50 логотипов уже представляют мое имя на просторах интернета и в Европейских странах.


Все услуги, которые могу предоставить:
- логотип
- фирменный стиль
- айдентика
- визуал (хайлайтсы, раскладка на 6/9 постов
- баннеры
- креативы
- презентации
- полиграфия (визитка, абонемент, плакат, афиша, диплом, сертификат, буклет, открытка)

Мои качества:
- соблюдение дедлайнов
- коммуникабельность

- насмотренность
- структурированный подход к работе
- внимательна к деталям

Портфолио

Логотипы и Знаки
нет отзывов
$8/час
от $50от 2 дней
#1280