Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.

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месяц назад
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Haute Beaute.jpg

Общая концепция: Вариант разработан, основываясь на логотипах известных салонов Парижа. Престиж, премиальность, вдохновение эстетикой модных домов Парижа.

Цвета: Темно-синий, серебристый, платиновый.

Текстовая часть: Четкий строгий шрифт с утонченными элементами.

Идея: "Haute Beauté" – красота высокой моды. «Высокая Красота».

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1. Стиль и шрифт:
Логотип выполнен в элегантном и роскошном стиле, вдохновленном эстетикой высокой моды. Шрифт – строгий, но утонченный, с чистыми линиями и благородными пропорциями. Используется классический серифный шрифт (например, Didot или Bodoni), который традиционно ассоциируется с люксовыми брендами Парижа. Возможно, в тексте добавлен небольшой дизайнерский акцент — например, слегка вытянутая или стилизованная буква.

2. Цветовая палитра:

  • Глубокий темно-синий (navy blue) – ассоциируется с роскошью, стабильностью и элитностью.

  • Серебро или платиновый оттенок – символизирует престиж и высокое качество.

  • Черный и белый – возможные дополнительные цвета для контраста и четкости.

3. Композиция и элементы:

  • Логотип может быть выполнен в минималистичном формате: только название "Haute Beauté", написанное изысканным шрифтом.

  • Возможен тонкий подчеркивающий штрих или минималистичная рамка для придания завершенности.

  • Если использовать символ, то это может быть утонченный монограмный знак (например, стилизованные буквы “HB” в элегантном исполнении).

4. Вдохновение и аналогии:
Логотип визуально и концептуально напоминает фирменные стили Dior, Chanel, Givenchy, Lancôme, передавая дух высокой моды и премиального ухода за красотой.

5. Потенциальные варианты исполнения:

  • На темном фоне: серебристые или платиновые буквы на насыщенном темно-синем фоне.

  • На светлом фоне: глубокий синий текст на белом фоне с платиновыми деталями.

  • Лаконичная черно-белая версия – для строгого и стильного вида.