Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.

Общая концепция: Вариант разработан, основываясь на логотипах известных салонов Парижа. Престиж, премиальность, вдохновение эстетикой модных домов Парижа.

Цвета: Темно-синий, серебристый, платиновый.

Текстовая часть: Четкий строгий шрифт с утонченными элементами.

Идея: "Haute Beauté" – красота высокой моды. «Высокая Красота».

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1. Стиль и шрифт:

Логотип выполнен в элегантном и роскошном стиле, вдохновленном эстетикой высокой моды. Шрифт – строгий, но утонченный, с чистыми линиями и благородными пропорциями. Используется классический серифный шрифт (например, Didot или Bodoni), который традиционно ассоциируется с люксовыми брендами Парижа. Возможно, в тексте добавлен небольшой дизайнерский акцент — например, слегка вытянутая или стилизованная буква.

2. Цветовая палитра:

Глубокий темно-синий (navy blue) – ассоциируется с роскошью, стабильностью и элитностью.

Серебро или платиновый оттенок – символизирует престиж и высокое качество.

Черный и белый – возможные дополнительные цвета для контраста и четкости.

3. Композиция и элементы:

Логотип может быть выполнен в минималистичном формате : только название "Haute Beauté", написанное изысканным шрифтом.

Возможен тонкий подчеркивающий штрих или минималистичная рамка для придания завершенности.

Если использовать символ, то это может быть утонченный монограмный знак (например, стилизованные буквы “HB” в элегантном исполнении).

4. Вдохновение и аналогии:

Логотип визуально и концептуально напоминает фирменные стили Dior, Chanel, Givenchy, Lancôme, передавая дух высокой моды и премиального ухода за красотой.

5. Потенциальные варианты исполнения: