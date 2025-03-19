Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.

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месяц назад
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Общая концепция: Вариант разработан, основываясь на логотипах известных салонов Лондона. Элегантность и респектабельность, вдохновение премиальными салонами Mayfair.

Цвета: Глубокий графит, теплый серый, матовое золото.

Текстовая часть: Чистый, строгий шрифт с тонкими засечками (например, Baskerville, Garamond).

Идея: "Timeless Beauty" – сочетание британской классики и современных трендов.

«Красота вне времени»

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Идея:

Логотип отражает британскую элегантность и классику, вдохновлен традициями премиальных салонов Mayfair. Этот стиль ассоциируется с изысканностью, высоким качеством и аристократичностью.

Шрифт:

  • Серифный шрифт (например, Baskerville, Garamond, Caslon).

  • Тонкие засечки и пропорциональные буквы создают интеллигентный и изысканный стиль.

  • Возможна легкая стилизация одной буквы (например, вытянутая «T» или «B»).

Цветовая палитра:

  • Глубокий графит – символизирует сдержанную элегантность.

  • Теплый серый – балансирует строгость и уют.

  • Матовое золото – легкий акцент, подчеркивающий роскошь.

Композиция и элементы:

  • Чистое текстовое исполнение без лишних деталей.

  • Возможна тонкая горизонтальная линия под текстом или легкий узор в стиле английского орнамента.

  • Если добавлять символ, это может быть небольшой герб или монограмма, символизирующая респектабельность.

Вдохновение:

Этот стиль встречается в премиальных британских брендах, таких как Burberry, Penhaligon’s, Jo Malone.

Timeless Beauty – идеальный для премиального салона с классической элегантностью.