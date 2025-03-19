Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.
Общая концепция: Вариант разработан, основываясь на логотипах известных салонов Лондона. Элегантность и респектабельность, вдохновение премиальными салонами Mayfair.
Цвета: Глубокий графит, теплый серый, матовое золото.
Текстовая часть: Чистый, строгий шрифт с тонкими засечками (например, Baskerville, Garamond).
Идея: "Timeless Beauty" – сочетание британской классики и современных трендов.
«Красота вне времени»
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Идея:
Логотип отражает британскую элегантность и классику, вдохновлен традициями премиальных салонов Mayfair. Этот стиль ассоциируется с изысканностью, высоким качеством и аристократичностью.
Шрифт:
Серифный шрифт (например, Baskerville, Garamond, Caslon).
Тонкие засечки и пропорциональные буквы создают интеллигентный и изысканный стиль.
Возможна легкая стилизация одной буквы (например, вытянутая «T» или «B»).
Цветовая палитра:
Глубокий графит – символизирует сдержанную элегантность.
Теплый серый – балансирует строгость и уют.
Матовое золото – легкий акцент, подчеркивающий роскошь.
Композиция и элементы:
Чистое текстовое исполнение без лишних деталей.
Возможна тонкая горизонтальная линия под текстом или легкий узор в стиле английского орнамента.
Если добавлять символ, это может быть небольшой герб или монограмма, символизирующая респектабельность.
Вдохновение:
Этот стиль встречается в премиальных британских брендах, таких как Burberry, Penhaligon’s, Jo Malone.
Timeless Beauty – идеальный для премиального салона с классической элегантностью.