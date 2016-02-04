Создание Логотипов

Вячеслав Руденко http://helmdesign.blogspot.com/

Контактные данные:

e-mail: [email protected]

Skype: starrywanderer2010

Буду рад сотрудничеству в направлении "game art".

Сайт HelmDesign представляет работы дизайнера Вячеслава Руденко, сделанные с 1998-2015 год.

1998–2000 Верстка цветного детского журнала, в книжном издательстве.

2001–2002 Работа в отделе допечатной подготовки, компании "Исма-инвест", дизайнером календарей, визиток, брошюр, буклетов, флаеров; работа оператором фотовыводного устройства "Agfa".

2002–2007 Работа по разработке дизайна визиток, календарей, буклетов, в отделе допечатной подготовки в газетно-журнальном производстве; работа оператором фотовыводного устройства.

2008-2015 Работа в крупной компании, занимающейся разработкой детских игрушек и адаптацией их для отечественного рынка. Функциональные обязанности: разработка дизайна упаковки для игровых наборов и игрушек, адаптация для украинского рынка.