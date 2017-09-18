Вячеслав Руденко http://helmdesign.blogspot.com/
Контактные данные:
e-mail: [email protected]
Буду рад сотрудничеству в направлении "game art".
Сайт HelmDesign представляет работы дизайнера Вячеслава Руденко, сделанные с 1998-2015 год.
1998–2000 Верстка цветного детского журнала, в книжном издательстве.
2001–2002 Работа в отделе допечатной подготовки, компании "Исма-инвест", дизайнером календарей, визиток, брошюр, буклетов, флаеров; работа оператором фотовыводного устройства "Agfa".
2002–2007 Работа по разработке дизайна визиток, календарей, буклетов, в отделе допечатной подготовки в газетно-журнальном производстве; работа оператором фотовыводного устройства.
2008-2015 Работа в крупной компании, занимающейся разработкой детских игрушек и адаптацией их для отечественного рынка. Функциональные обязанности: разработка дизайна упаковки для игровых наборов и игрушек, адаптация для украинского рынка.
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