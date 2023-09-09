Анализ ниши и товара через MPstats
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
C помощью сервиса аналитики MPstats проведу для Вас анализ ниши и товара.
. Данный анализ поможет с выбором ниши и товара, позволит вам узнать как продвигаются товары в нише, насколько прибыльна ниша, много ли в ней продавцов, удобно ли будет вхождение в нишу.
Анализ включает
1. Выручку за 1 месяц в категории/ предмете;
2. Средний чек;
3. Тренд категории товара;
4. Процент товаров с продажами
5. Отношение кол-ва продавцов в категории в сравнении с выручкой (ниша переполнена продавцами или свободна);
6. Ценовой диапазон с наибольшим кол-вом продаж и выручки с примерами карточек товаров;
7. Наличие монополистов и анализ конкурентов;
8. Наличие сезонности (период в который желательно войти)
9. Упущенная выручка у продавцов в топ 100.
Нужно для заказа:
Чтобы выполнить задание мне необходимо от вас название ниши и товара, которые вы хотели бы проанализировать.
Площадки: Wildberries
Объем услуги : 1 категория + 1 товар