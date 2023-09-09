Анализ ниши и товара через MPstats

C помощью сервиса аналитики MPstats проведу для Вас анализ ниши и товара.

. Данный анализ поможет с выбором ниши и товара, позволит вам узнать как продвигаются товары в нише, насколько прибыльна ниша, много ли в ней продавцов, удобно ли будет вхождение в нишу.

Анализ включает

1. Выручку за 1 месяц в категории/ предмете;

2. Средний чек;

3. Тренд категории товара;

4. Процент товаров с продажами

5. Отношение кол-ва продавцов в категории в сравнении с выручкой (ниша переполнена продавцами или свободна);

6. Ценовой диапазон с наибольшим кол-вом продаж и выручки с примерами карточек товаров;

7. Наличие монополистов и анализ конкурентов;

8. Наличие сезонности (период в который желательно войти)

9. Упущенная выручка у продавцов в топ 100.

Нужно для заказа:

Чтобы выполнить задание мне необходимо от вас название ниши и товара, которые вы хотели бы проанализировать.

Площадки: Wildberries

Объем услуги : 1 категория + 1 товар