Углубленный анализ товара и анализ ниши Wildberries

С конкурентного анализа начинается выход на рынок, но его придется проводить регулярно, чтобы отслеживать СЕО-результаты, цены, трендовую продукцию и остальные важные параметры.

Сделаю аудит карточки товара на Вайлдберриз, с помощью сервиса MPStats проведу подробный анализ, дам рекомендации по улучшению и продвижению.

1 заказ= 1 карточка

Анализ карточки товара Wildberries включает аудит:

Анализ фото и видео контента:

Анализ ниши и товара:

Анализ категории и подкатегорий:

Анализ SEO:

Анализ конкурентов:

Выводы и рекомендации

Укажу, что нужно исправить; Объясню почему; Дам рекомендации, как должно быть.

Каждый аудит индивидуален.

Итоговый чек-лист аудита карточки Вайлдберриз можно использовать как ТЗ сотруднику-менеджеру или для самостоятельной работы.

Нужно для заказа: