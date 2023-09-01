Углубленный анализ товара и анализ ниши Wildberries

Маркетинговый анализ
Добавлена
4 месяца назад
1 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

С конкурентного анализа начинается выход на рынок, но его придется проводить регулярно, чтобы отслеживать СЕО-результаты, цены, трендовую продукцию и остальные важные параметры.

Сделаю аудит карточки товара на Вайлдберриз, с помощью сервиса MPStats  проведу подробный анализ, дам рекомендации по улучшению и продвижению.

1 заказ= 1 карточка

Анализ карточки товара Wildberries включает аудит:

  • Анализ фото и видео контента:

  • Анализ ниши и товара:

  • Анализ категории и подкатегорий:

  • Анализ SEO:

  • Анализ конкурентов:

Выводы и рекомендации 

  1. Укажу, что нужно исправить;

  2. Объясню почему;

  3. Дам рекомендации, как должно быть.

Каждый аудит индивидуален.

Итоговый чек-лист аудита карточки Вайлдберриз можно использовать как ТЗ сотруднику-менеджеру или для самостоятельной работы.

Нужно для заказа:

  1. Артикул или ссылка на товар WB.

  2. Если у Вас есть вопрос по карточке - задайте его перед началом работы.

АНАЛИЗ КАРТОЧКИ.pdf
3 МБ