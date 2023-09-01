Углубленный анализ товара и анализ ниши Wildberries
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С конкурентного анализа начинается выход на рынок, но его придется проводить регулярно, чтобы отслеживать СЕО-результаты, цены, трендовую продукцию и остальные важные параметры.
Сделаю аудит карточки товара на Вайлдберриз, с помощью сервиса MPStats проведу подробный анализ, дам рекомендации по улучшению и продвижению.
1 заказ= 1 карточка
Анализ карточки товара Wildberries включает аудит:
Анализ фото и видео контента:
Анализ ниши и товара:
Анализ категории и подкатегорий:
Анализ SEO:
Анализ конкурентов:
Выводы и рекомендации
Укажу, что нужно исправить;
Объясню почему;
Дам рекомендации, как должно быть.
Каждый аудит индивидуален.
Итоговый чек-лист аудита карточки Вайлдберриз можно использовать как ТЗ сотруднику-менеджеру или для самостоятельной работы.
Нужно для заказа:
Артикул или ссылка на товар WB.
Если у Вас есть вопрос по карточке - задайте его перед началом работы.