SEO описание товара на Wildberris
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Составлю для Вас продающее SEO описание товара на 1500 - 2000 символов, проанализировав товар, учитывая "боли и хотелки покупателей" .
2. Составлю заголовок товара до 60 символов, используя высокочастотные запросы.
3. Прилагаю список ключей с частотой Wb и уникальные ключи. Вы можете самостоятельно составить свой SEO словарик товара.
4. Проверю описание на вхождение ключей и пришлю вам скрин.
Продающее SEO позволяет карточке отображаться по большому количеству актуальных и востребованных запросов.
Нужно для заказа:
Чтобы выполнить SEO описание товара мне необходимо название товара, или SKU вашей карточки, либо SKU карточки с аналогичным товаром.
Если есть, то характеристики товара, которые вы хотели бы отобразить в описании.
Объем услуги: 100 ключей
2 дня на выполнение
Доработка до 100% результата