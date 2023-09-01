SEO описание товара на Wildberris

1. Составлю для Вас продающее SEO описание товара на 1500 - 2000 символов, проанализировав товар, учитывая "боли и хотелки покупателей" .

2. Составлю заголовок товара до 60 символов, используя высокочастотные запросы.

3. Прилагаю список ключей с частотой Wb и уникальные ключи. Вы можете самостоятельно составить свой SEO словарик товара.

4. Проверю описание на вхождение ключей и пришлю вам скрин.

Продающее SEO позволяет карточке отображаться по большому количеству актуальных и востребованных запросов.

Нужно для заказа:

Чтобы выполнить SEO описание товара мне необходимо название товара, или SKU вашей карточки, либо SKU карточки с аналогичным товаром.

Если есть, то характеристики товара, которые вы хотели бы отобразить в описании.

Объем услуги: 100 ключей

2 дня на выполнение

Доработка до 100% результата