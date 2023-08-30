Кейс в ніші Вироби з дерева( собачі буди)
Маркетинговый анализ
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Собачі буди місто: Броди
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Коротко про результат:
Протестували аудиторію широку, так і з інтересами. Запускали на ціль повідомлення і трафік.
Ціль повідомлення: 25552 тис. охоплено аудиторії. 50 розпочатих повідомлень, з них 21 закритий клієнт( середня ціна одного товару 4000 тис.) Ціна за розпочату розмову- 0.45$.
Ціль трафік: 7144 охоплено аудиторії з них 180 кліків на посилання. Ціна одного кліка 0.01$.