Кейс в ніші Вироби з дерева( собачі буди)

Собачі буди місто: Броди

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Коротко про результат:

Протестували аудиторію широку, так і з інтересами. Запускали на ціль повідомлення і трафік.

Ціль повідомлення: 25552 тис. охоплено аудиторії. 50 розпочатих повідомлень, з них 21 закритий клієнт( середня ціна одного товару 4000 тис.) Ціна за розпочату розмову- 0.45$.

Ціль трафік: 7144 охоплено аудиторії з них 180 кліків на посилання. Ціна одного кліка 0.01$.