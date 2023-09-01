Я ПРОТИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ!!!
Привіт. Мене звати тарас, і я займаюсь просуванням бізнесів через таргетовану рекламу facebook Meta. Працюю з різними нішами.
Послуги таргетолога)
Залучення цільових покупців не є дешево, але завжди ефективно.
Мої послуги:
•Аналіз ЦА;
•Аналіз конкурентів;
•Створення стратегії просування;
•Розробка креативів;
•Написання продаючих текстів;
•Запуск та аналіз рекламної компанії;
•Маштабування та вдосконалення реклами;
Портфолио
- Кейс в ніші Вироби з дерева( собачі буди)нет просмотров
Маркетинговый анализ
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$5/час
от $20от 1 дня
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