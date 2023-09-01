Я ПРОТИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ!!!

Привіт. Мене звати тарас, і я займаюсь просуванням бізнесів через таргетовану рекламу facebook Meta. Працюю з різними нішами.

Послуги таргетолога)

Залучення цільових покупців не є дешево, але завжди ефективно.

Мої послуги:

•Аналіз ЦА;

•Аналіз конкурентів;

•Створення стратегії просування;

•Розробка креативів;

•Написання продаючих текстів;

•Запуск та аналіз рекламної компанії;

•Маштабування та вдосконалення реклами;