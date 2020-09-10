Настройка сквозной аналитики для дистрибьютора ПК

Задача:

Разработать решение по отслеживанию эффективности рекламных кампаний с учётом уникальной модели атрибуции трафика

Требования:

1. Собственная разработка (коробочное решение не подходит)

2. Визуализация данных в BI-системе (Power BI)

3. Возможность настроить уникальную модель атрибуции

Этапы работ:

1. Аудит рекламных систем, CRM и иных источников данных для их корректировки под задачи сквозной аналитики

2. Настройка сервера и базы данных (DWH)

3. Написание коннекторов к источникам данных и заполнение базы данных (DWH)

4. Построение многоканальной модели атрибуции

5. Автоматизация системы по сбору и визуализации данных

6. Визуализация данных в BI-системе (Power BI)

В результате была разработана система сквозной аналитики, которая:

1. Располагается в базе данных на внутреннем сервере

2. Не нуждается в поддержке извне. Всё автоматизировано

3. Содержит дашборды:

* Эффективности работы рекламных кампаний и рекомендации по их улучшению

* Эффективности работы менеджеров компании и дохода компании в целом

* Участия многоканальных конверсий в пути пользователя к покупке

* Контроля качества данных. Для отслеживания ошибок в загрузке данных из внешних источников