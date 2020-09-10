Настройка сквозной аналитики для дистрибьютора ПК
Задача:
Разработать решение по отслеживанию эффективности рекламных кампаний с учётом уникальной модели атрибуции трафика
Требования:
1. Собственная разработка (коробочное решение не подходит)
2. Визуализация данных в BI-системе (Power BI)
3. Возможность настроить уникальную модель атрибуции
Этапы работ:
1. Аудит рекламных систем, CRM и иных источников данных для их корректировки под задачи сквозной аналитики
2. Настройка сервера и базы данных (DWH)
3. Написание коннекторов к источникам данных и заполнение базы данных (DWH)
4. Построение многоканальной модели атрибуции
5. Автоматизация системы по сбору и визуализации данных
6. Визуализация данных в BI-системе (Power BI)
В результате была разработана система сквозной аналитики, которая:
1. Располагается в базе данных на внутреннем сервере
2. Не нуждается в поддержке извне. Всё автоматизировано
3. Содержит дашборды:
* Эффективности работы рекламных кампаний и рекомендации по их улучшению
* Эффективности работы менеджеров компании и дохода компании в целом
* Участия многоканальных конверсий в пути пользователя к покупке
* Контроля качества данных. Для отслеживания ошибок в загрузке данных из внешних источников