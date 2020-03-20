Создание воронки продаж для блогера Vlad iss

Добавлена
4 года назад
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У Влада ранее был курс по созданию своего блога на You Tube, разрабатывали и запускали воронку по их аудитории

Была разработана стратегия, концепция, придуманы продукты, всё связано в воронку с E-mail маркетингом. Везде всё и всех курировал я, управлял командой из 3 человек