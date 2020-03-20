Создание подогревающих и дожимающих писем в E-mail
Добавлена117 просмотров
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание подогревающих и дожимающих писем в E-mail воронку Vlad iss
Создавали интересные письма и интересные цепочки рассылок, чтобы люди оставались в системе и продолжали покупать
Что было сделано:
1) Разработана стратегия
2) Созданы темы и рубрики
3) Написаны тексты
4) Отрисован дизайн
5) Свёрстаны письма и настроены на автоматическую отправку