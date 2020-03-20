Создание подогревающих и дожимающих писем в E-mail воронку Vlad iss

Создавали интересные письма и интересные цепочки рассылок, чтобы люди оставались в системе и продолжали покупать

Что было сделано:

1) Разработана стратегия

2) Созданы темы и рубрики

3) Написаны тексты

4) Отрисован дизайн

5) Свёрстаны письма и настроены на автоматическую отправку