Делали как-то тестовый запуск своего курса

Был запуск по джефу уолкеру, где 3 видео доступны, а ещё 3 можно дооткрыть за оплату. Могу сказать так: Тогда мы делали это на конструкторе и изрядно повозились – сейчас мы делаем подобные вещи намного круче и проще, потому что есть свои программисты и дизайнеры

Здесь главное продумать стратегию курса, как будем его продвигать, ранжировать видео и всё технически настроить.