Конвейер для погрузки угля

Добавлена
2 года назад
26 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Конвейер предназначен для погрузки угля в открытые полувагоны, производительностью 600

т/ч.

В составе конвейера предусмотрен бункер позволяющий дозировать и переключать

погрузку в два вагона одновременно.

Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), задания на

фундаменты и подключение к электросетям.

Срок разработки: 60 дней.