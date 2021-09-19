Конвейер для погрузки угля

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Конвейер предназначен для погрузки угля в открытые полувагоны, производительностью 600
т/ч.
В составе конвейера предусмотрен бункер позволяющий дозировать и переключать
погрузку в два вагона одновременно.
Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), задания на
фундаменты и подключение к электросетям.
Срок разработки: 60 дней.