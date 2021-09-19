Пресс лабораторный

Добавлена
2 года назад
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Пресс лабораторный предназначен для испытания образцов материалов.

Максимальное усилие прессования – 5000 кГс.

Скорость прессования регулируемая – 3-150 мм/мин.

Ускоренный ход – 100 мм/с.

Рабочая зона (ШхДхВ) 400х500х500

Габаритные размеры (ШхДхВ) 765х755х2674 мм.

Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), электрическая

схема, программная часть.

Срок разработки: 90 дней.