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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пресс лабораторный предназначен для испытания образцов материалов.
Максимальное усилие прессования – 5000 кГс.
Скорость прессования регулируемая – 3-150 мм/мин.
Ускоренный ход – 100 мм/с.
Рабочая зона (ШхДхВ) 400х500х500
Габаритные размеры (ШхДхВ) 765х755х2674 мм.
Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), электрическая
схема, программная часть.
Срок разработки: 90 дней.