Проектирование технологических машин и аппаратов

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перечень оказываемых услуг:
- Проектированиетехнологических машин и аппаратов для осуществления тепло-массообменных и
химических процессов
- Проектирование нестандартного технологического оборудования, отдельных узлов и агрегатов
- Модернизациядействующего технологического оборудования
- Разработка рабочей конструкторской документации (чертежи деталей, сборочные чертежи,
спецификации) в соответствии с ЕСКД
- Разработка технической документации (технические паспорта, руководства по эксплуатации,
технические условия)
- Трёхмерное моделирование технологических машин и аппаратов с применением современных
средств автоматизированного проектирования (КОМПАС-3D, SolidWorks)
- Выполнение технологических расчётов (прочностных, тепловых, гидродинамических) с применением современных средств автоматизированных инженерных расчётов (MathCAD, ANSYS)
- Выполнени енаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
- Реверс-инжиниринг
- Конструкторский надзор за изготовлением деталей и сборочных единиц
- Монтаж и пуско-наладка разработанного оборудования
Мои Заказчикиполучают высококачественную инженерную продукцию по ценам значительно ниже, чем
в проектных институтах.