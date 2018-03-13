Проектирование технологических машин и аппаратов

Перечень оказываемых услуг:

- Проектированиетехнологических машин и аппаратов для осуществления тепло-массообменных и

химических процессов

- Проектирование нестандартного технологического оборудования, отдельных узлов и агрегатов

- Модернизациядействующего технологического оборудования

- Разработка рабочей конструкторской документации (чертежи деталей, сборочные чертежи,

спецификации) в соответствии с ЕСКД

- Разработка технической документации (технические паспорта, руководства по эксплуатации,

технические условия)

- Трёхмерное моделирование технологических машин и аппаратов с применением современных

средств автоматизированного проектирования (КОМПАС-3D, SolidWorks)

- Выполнение технологических расчётов (прочностных, тепловых, гидродинамических) с применением современных средств автоматизированных инженерных расчётов (MathCAD, ANSYS)

- Выполнени енаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)

- Реверс-инжиниринг

- Конструкторский надзор за изготовлением деталей и сборочных единиц

- Монтаж и пуско-наладка разработанного оборудования

Мои Заказчикиполучают высококачественную инженерную продукцию по ценам значительно ниже, чем

в проектных институтах.