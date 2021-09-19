Проектирование зубчатых передач

Добавлена
2 года назад
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Разработана 3д модель, проведение расчёта зубчатой передачи.

Срок разработки: 15 дней.