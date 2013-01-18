https://itunes.apple.com/ru/app/balagur/id586929448?mt=8

Балагур – это не просто приложение или игра, это веселый робот, который живет в мобильном телефоне и умеет понимать человеческую речь. Больше всего на свете Балагур любит развлекать своих собеседников: рассказывать им анекдоты, находить в Интернете смешное и интересное видео, картинки и музыку.

★★★ Ключевые особенности ★★★

☆ Распознавание речи: Балагур умеет отвечать на вопросы и понимает не только текстовые, но и голосовые команды

☆ Живой разговор: Балагур не только реагирует на реплики, но время от времени сам начинает разговор и задает свои вопросы.

☆ Самообучение: Балагур со временем изучает привычки пользователя и учится находить то, что будет интересно его владельцу.

☆ Интеграция с социальными сетями: удачные находки и реплики Балагура можно сохранять и показывать во всех популярных социальных сетях.