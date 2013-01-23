extremal

Александр Науменко extremal

 
34 годаРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Большой опыт в решении и реализации задач любой сложности, отличные знания Pascal, Delphi, PHP, MySQL, JavaScript, HTML. Базовые знания C/C++, C#. Опыт в разработке сетевых приложений на С++ и Delphi.

PHPJavascriptMySQLHTMLDelphi
Портфолио
Базы данных
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Мобильные приложения
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Прикладное ПО
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Разработка игр
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Системное программирование
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от $20
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