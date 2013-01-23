Александр Науменко extremalextremal
34 годаРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Большой опыт в решении и реализации задач любой сложности, отличные знания Pascal, Delphi, PHP, MySQL, JavaScript, HTML. Базовые знания C/C++, C#. Опыт в разработке сетевых приложений на С++ и Delphi.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- X.Ibiza149 просмотров
- Конкурс Чайковского147 просмотров
- The Fishing Mate183 просмотра
- Перепел-караоке189 просмотров
- Все карты175 просмотров
- Puxxles140 просмотров
- Балагур164 просмотра
- Программа для фирм, продающих деревянные окна234 просмотра
- Ведение базы данных клиентов231 просмотр
Базы данных
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Мобильные приложения
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Прикладное ПО
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Разработка игр
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Системное программирование
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