Конкурс Чайковского

https://itunes.apple.com/ru/app/konkurs-cajkovskogo-2011/id441739995?mt=8

Смотрите трансляции XIV Международного Конкурса имени П.И. Чайковского в 4 специальностях: фортепиано, скрипка, виолончель и голос. Займите привилегированные места в легендарных залах России (в Москве и Санкт-Петербурге), в том числе Большом зале Московской Консерватории, Мариинском Театре, Концертном зале имени П.И. Чайковского!

Лучшие молодые исполнители, отобранные по всему миру, играют Чайковского, Баха, Бетховена, Моцарта, Гайдна, Вивальди, Шопена и многое другое!

* Одно из главных событий мира в классической музыке

* Документальные репортажи из закулис

* Интервью со всемирно известными музыкантами и членами жюри

* Съемки осуществляет международная команда всемирно известных режиссеров концертов

* 7 легендарных залов Москвы и Санкт-Петербурга

* Высокое разрешение High definition

* Полный архив выступлений с детальной навигацией