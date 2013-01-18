Конкурс Чайковского

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Смотрите трансляции XIV Международного Конкурса имени П.И. Чайковского в 4 специальностях: фортепиано, скрипка, виолончель и голос. Займите привилегированные места в легендарных залах России (в Москве и Санкт-Петербурге), в том числе Большом зале Московской Консерватории, Мариинском Театре, Концертном зале имени П.И. Чайковского!
Лучшие молодые исполнители, отобранные по всему миру, играют Чайковского, Баха, Бетховена, Моцарта, Гайдна, Вивальди, Шопена и многое другое!
* Одно из главных событий мира в классической музыке
* Документальные репортажи из закулис
* Интервью со всемирно известными музыкантами и членами жюри
* Съемки осуществляет международная команда всемирно известных режиссеров концертов
* 7 легендарных залов Москвы и Санкт-Петербурга
* Высокое разрешение High definition
* Полный архив выступлений с детальной навигацией