https://itunes.apple.com/ru/app/vse-karty/id441203530?mt=8

«Все карты» это ваш личный шкаф для всевозможных карт и атласов, издаваемых в разных странах мира. Коллекция бумажных карт и атласов в удобном электронном виде, которые нельзя купить или заказать даже в самом большом книжном магазине.

Установив бесплатное приложение «Все карты» и загружая в него понравившиеся вам карты и атласы, вы получаете доступ к привычным, изданным картам и атласам полиграфического качества, но в электронном виде, которыми пользоваться гораздо удобнее, чем обычными бумажными.

Основные функции и возможности:

- Привычные изданные карты и атласы из разных стран мира, в удобном электронном виде.

- Бесплатная Демо-версия для каждого издания, Стандартная версия без поддержки GPS и с упрощённым функционалом поиска по указателю и HD-Полная версия с GPS поиском и дополнительной информацией.

- Удобная работа со всеми версиями карт в режиме off-line, если во время поездки у вас нет доступа к интернету или дорогой трафик.

- Удобная навигация по страницам карт и атласов, как с помощью привычной обзорной карты, так и «перелистыванием» страниц.

- Удобный механизм поиска географических названий, улиц и других объектов на карте.

- Дополнительная информация по POI (points of interest -

достопримечательности) как в off-line, так и в on-line режимах.

- Создание своих закладок и заметок.

- Создание своих личных POI с возможностью их группировки по категориям.

При этом категории вы можете создавать самостоятельно по своему вкусу.

- Возможность архивирования скаченных атласов для экономии места на устройстве.