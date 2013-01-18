https://itunes.apple.com/ru/app/perepel-karaoke/id490970372?mt=8

Перепел Караоке - отличный способ получать удовольствие от пения!

Одному, с друзьями на вечеринке, для себя или для всех - для того, чтобы спеть понадобится лишь ваш iPhone или iPad с установленным приложением Перепел Караоке.

Восхитительные реалистичные аранжировки (иногда с бэк вокалом), а также специальная возможность поддержки голоса позволят вам впечатлить слушателей и... даже себя!

Петь с нами просто:

- зарегистрируйтесь и войдите через приложение

- измерьте свой голос с помощью специальной тестовой композиции

- пойте любые песни из каталога

- поделитесь записанными вами песнями с друзьями через социальные сети.

Еще больше возможностей и песен в каталоге в новых версиях скоро!

Желаем удачи!