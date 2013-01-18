Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://itunes.apple.com/ru/app/perepel-karaoke/id490970372?mt=8
Перепел Караоке - отличный способ получать удовольствие от пения!
Одному, с друзьями на вечеринке, для себя или для всех - для того, чтобы спеть понадобится лишь ваш iPhone или iPad с установленным приложением Перепел Караоке.
Восхитительные реалистичные аранжировки (иногда с бэк вокалом), а также специальная возможность поддержки голоса позволят вам впечатлить слушателей и... даже себя!
Петь с нами просто:
- зарегистрируйтесь и войдите через приложение
- измерьте свой голос с помощью специальной тестовой композиции
- пойте любые песни из каталога
- поделитесь записанными вами песнями с друзьями через социальные сети.
Еще больше возможностей и песен в каталоге в новых версиях скоро!
Желаем удачи!