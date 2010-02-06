Чтение цитат с bash.org.ru

Программа считывает цитаты с bash.org.ru и отображает на телефоне.Можно загружать цитаты по номеру или самую последнюю цитату.Так же существуют кнопки перехода к следующей и предыдущей цитате.

Программа позволяет добавлять и удалять цитаты в избранные.Все цитаты из этого раздела сохраняются в телефоне и их можно просмотреть в любой момент не тратя деньги на загрузку их с интернета!