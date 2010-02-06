Чтение цитат с bash.org.ru
Мобильные приложения
Добавлена264 просмотра
14 лет назад
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Программа считывает цитаты с bash.org.ru и отображает на телефоне.Можно загружать цитаты по номеру или самую последнюю цитату.Так же существуют кнопки перехода к следующей и предыдущей цитате.
Программа позволяет добавлять и удалять цитаты в избранные.Все цитаты из этого раздела сохраняются в телефоне и их можно просмотреть в любой момент не тратя деньги на загрузку их с интернета!