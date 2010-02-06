Программа для водителей такси
Мобильные приложения
Добавлена319 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данная программа автоматизирует работу водителей такси.Она позволяет регистрироваться на смене и на стоянке,получать заказы, и много других специфических функций,в том числе и просмотр отчетов по нескольким параметрам.
Взаимодействие с сервером происходит по TCP.