Программа для водителей такси

Мобильные приложения
Добавлена
14 лет назад
319 просмотров
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Данная программа автоматизирует работу водителей такси.Она позволяет регистрироваться на смене и на стоянке,получать заказы, и много других специфических функций,в том числе и просмотр отчетов по нескольким параметрам.

Взаимодействие с сервером происходит по TCP.