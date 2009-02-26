CU Friends

ОС - Windows Mobile 5.1 и выше.

Возможности:

1. Позволяет определять местонахождение Ваших друзей и сообщать Вам, если они рядом.

2. Добавлять на карту объекты (театры, памятники, рестораны) и оставлять к ним комментарии.

3. Отображает расстояние до друзей/объектов на отдельных вкладках.

Примечание: для работы программы требуется наличие GPS-чипа и GPRS/EDGE или Wi-Fi соединения для выхода в Интернет.