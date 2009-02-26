CU Friends
Мобильные приложения
Добавлена445 просмотров
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ОС - Windows Mobile 5.1 и выше.
Возможности:
1. Позволяет определять местонахождение Ваших друзей и сообщать Вам, если они рядом.
2. Добавлять на карту объекты (театры, памятники, рестораны) и оставлять к ним комментарии.
3. Отображает расстояние до друзей/объектов на отдельных вкладках.
Примечание: для работы программы требуется наличие GPS-чипа и GPRS/EDGE или Wi-Fi соединения для выхода в Интернет.