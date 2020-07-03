Domophone

Добавлена
5 лет назад
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  • Разработка приложения Domophone

  • Область: решения для ЖКХ
  • Основная задача: Оптимизация информационных потоков и коммуникации между жителями Жилых Комплексов, управляющей компанией и бизнесом.
  • Результат: Разработана максимально продуманная система взаимодействия пользователя со всеми сервисами и услугами. Жителям жилого комплекса теперь легко доступны ближайшие компании которые возможно увидеть на карте и проложить к ним маршрут. Пользователи могут размещать свои объявления абсолютно свободно и без посредников. Мы также позаботились о безопасности персональных данных.
  • Срок окупаемости приложения: 9 месяцев