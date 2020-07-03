- Разработка приложения для Forma
- Клиент: Forma – студия фитнеса
- Задача: Разработка мобильного приложения под Android и iOS, основными компонентами которого являлись:
- ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Система лояльности клиентов, позволит иметь возможность обратной связи с тренером или администратором студии. Все кто в ФОРМЕ имеют возможность общаться в чате на самые актуальные темы в области здоровья, красоты, тренировок и похудения.
- PUSH – уведомления . Клиент студии фитнеса всегда будет в центре самых свежих и последних событий, акций в студии фитнеса ФОРМА
- БОНУСЫ. Накопительная бонусная система с возможностью обмена бонусов на Тренировки. Удобная напоминалка для учёта тренировок, всегда поможет быть в курсе, сколько тренировок было проведено.
- КАТАЛОГ. Удобный каталог – магазин спортивного питания и одежды.
- ТРЕНИРОВКИ. Здесь будут собраны самые лучшие тренировочные блоки от ведущего тренера и основателя студии ФОРМА.
- Проект был реализован командой в составе 6 человек: руководитель проекта, дизайнер, технический писатель, 2 программиста и тестировщик.