Цифровой E-DINAR позволяет совершать мгновенные платежи с нулевой комиссией, практически из любого места, где есть Интернет. Также вы можете абсолютно свободно обменивать на другие платежные средства на внутренней площадке системы. Внутренняя биржа Peer2peer позволяет без комиссий и ограничений обменивать на другие платежные средства напрямую между участниками.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edinar.crypt.app