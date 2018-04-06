GdeNSK - Онлайн музыка бесплатно

Открой для себя мир музыки на YouTube. Наше приложение представляет уникальный сервис с помощью которого вы сможете найти и послушать любой трек на YouTube при этом не отвлекаясь от других дел.

Мы используем базу YouTube, Last.fm, Discogs, SoundCloud и Spotify. По этому вы можете быть уверены что найдете свои любимые треки.

Ключевые функции:

-- Радио по исполнителю: Включите радио по треку или исполнителю и наслаждайтесь музыкой бесконечно.

-- Создай свой плейлист: Создавай свои плейлисты и делись ими с другими пользователями.

-- Фоновый режим: Слушай музыку не отвлекаясь от других, более важных дел.

-- Бесплатно: Наше приложение распространяется бесплатно и не требует ни каких подписок.

Правообладателям: Приложение это поисковая система которая использует музыку размещенную на YouTube. Процесс размещения и поиска работает в автоматическом режиме и не как не контролируется авторами.

Google play

В этом проекте я сделал возможность фонового воспроизведения, добавил виджет управления плеером в шторку уведомлений.