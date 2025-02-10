GREEN LIGHT

Бот для автошколы — ваш личный помощник на пути к правам!
Штрафы: Проверяйте актуальные штрафы, чтобы избежать лишних затрат.
Правила вождения: Всегда под рукой актуальные правила для безопасного вождения.
Тесты: Проходите тесты и проверяйте свои знания на каждом шаге.
Видео уроки: Учитесь у лучших с помощью видеоуроков по вождению.
Чаты: Общайтесь с инструктором или другими учениками в чате.
Оплата: Платите за занятия быстро и удобно прямо через бота.
Подготовьтесь к экзамену с комфортом!
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