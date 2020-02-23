HajMa Books - приложение интернет-магазина книг.
Добавлена106 просмотров
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Особенности:
- Полная учетная система (с возможностью обновления деталей).
- Интегрированная структура оплаты от Stripe.
- Система подписок (аналогично Instagram).
- Чат и обмен сообщениями (после подписки друг с другом пользователи могут общаться).
- Внутренний читатель ePub. (Пользователь может купить книгу, а затем прочитать ее).