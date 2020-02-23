HajMa Books - приложение интернет-магазина книг.

Особенности:

- Полная учетная система (с возможностью обновления деталей).

- Интегрированная структура оплаты от Stripe.

- Система подписок (аналогично Instagram).

- Чат и обмен сообщениями (после подписки друг с другом пользователи могут общаться).

- Внутренний читатель ePub. (Пользователь может купить книгу, а затем прочитать ее).