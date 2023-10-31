Hunt Price - поиск и содействие в перепродаже авто и мото техники, автозапчастей, бытовой техники и электроники.

Hunt Price - приложение для поиска новых, мониторинга текущих объявлений на сайтах-торговых площадках.

Наше приложение позволяет вам одним из первых получить информацию о публикации на порталах необходимого объявления по заданным вами параметрам и требованиям, цене и условиям.

Hunt Price содержит инструменты для мониторинга текущих площадок объявлений, возможность получать уведомления о публикациях новых, сохранять сканеры поиска, использовать проверки VIN, а также осуществлять учет доходности ваших проектов.