Игра "Джаз. Работа по найму"

Мобильные приложения
Добавлена
14 лет назад
187 просмотров
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Игра для мобильников "Джаз. Работа по найму" (j2me, midp 2.0)

Ролевая бродилка. Игроку предстоит освободить захваченные территории. Игрок может покупать наемников, оружие, бронежилеты и т.д. и т.п.