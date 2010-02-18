Игра "Джаз. Работа по найму"
Мобильные приложения
Добавлена187 просмотров
14 лет назад
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Игра для мобильников "Джаз. Работа по найму" (j2me, midp 2.0)
Ролевая бродилка. Игроку предстоит освободить захваченные территории. Игрок может покупать наемников, оружие, бронежилеты и т.д. и т.п.