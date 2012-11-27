Информатор обменных курсов валют

http://vironit.com/ru/projrus/iphone/iphonemoneyxe/

Программа позволяет просматривать курсы нацбанков большинства валют мира по отношению друг к другу, устанавливать 5 наиболее интересуемых валют, производить подсчет перевода денег из одной валюты в другую.

Данное приложение является частью более крупного приложения, включающего в себя:

- веб-сайт www.moneyxe.com;

- плагин помощи в конвертации валют в браузере (FireFox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera);

- информатор по курсам валют (iPhone).