Информатор обменных курсов валют

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http://vironit.com/ru/projrus/iphone/iphonemoneyxe/
Программа позволяет просматривать курсы нацбанков большинства валют мира по отношению друг к другу, устанавливать 5 наиболее интересуемых валют, производить подсчет перевода денег из одной валюты в другую.
Данное приложение является частью более крупного приложения, включающего в себя:
- веб-сайт www.moneyxe.com;
- плагин помощи в конвертации валют в браузере (FireFox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera);
- информатор по курсам валют (iPhone).