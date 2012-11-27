http://vironit.com/ru/projrus/iphone/iphonedemoapp/

Приложение предназначено для просмотра материалов и публикаций на планшете iPad. Оно также позволяет просматривать видео, прослушивать аудио контент, переходить по необходимому адресу внутри документа или в Интернет при чтении статьи. Программа загружает исходное содержимое с сервера и предоставляет пользователю удобные функции для его просмотра.

+100% usability :-)