http://vironit.com/ru/projrus/iphone/iphone3dcoach/

Программа представляет собой просмотрщик сценариев тренировок, созданных тренером в 3D для таких видов спорта как футбол, хёрлинг и гэльский футбол. Тренер расставляет фигурки игроков на поле, делает анимацию по ключевым кадрам и выкладывает результат на сайт при помощи программы 3D Coach Drill Designer (PC, Mac OS), далее игроки могут просматривать созданные сценарии на iPhone, который забирает материалы с сайта и отображает в 3D сцену на экране. Есть возможность просматривать сцены, перемещая камеру (меняя ракурс просмотра), приближаясь/отдаляясь от объектов. Некоторые сцены могут быть выложены в программу, как видео файлы и просмотрены на iPhone.

Данное приложение является частью крупного приложения, включающего в себя:

- 3D Coach Drill Designer (PC, Mac OS);

- 3D Coach iPhone;

- 3D Coach Website.