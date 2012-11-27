Мобильное приложение для iPhone/iPad было специально разработано для Сбербанка России как презентация возможностей виртуального офиса будущего. То есть сотрудникам банка можно было не только иметь различные права доступа к той или иной документации, но и не переключаясь в другое приложение - например, скайп - связываться для аудио/видео консультации со своими коллегами. Это, согласитесь, очень удобно :)