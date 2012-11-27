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Любителей логических игр, несомненно, порадует этот продукт! Он представляет собой разновидность пространственных крестиков-ноликов: только в роли тех и других выступают маленькие кубики синего и красного (помните, как в Матрице?) цветов. Только, уверен, что выбор цвета не поможет Вам победить. Вокруг центрального кубика оппоненты собирают уже знакомые всем комбинации из 3 в ряд, а также пытаются составить более ценные пересечения из линий своего цвета. В первой модификации игра заканчивается, когда игроками собран аналог 3-этажного кубика Рубика. В более сложной версии игры за один ход любой из игроков может либо вставить кубик своего цвета в любую из 6 граней большого куба, либо повернуть один из его слоев. В последнем случае очки также начисляются при разрыве комбинаций противника. В этой модификации после собирания всей структуры куба игроки еще могут по очереди вращать слои или остановить игру. Головоломка предоставляет возможность играть с искусственным интеллектом или по сети Bluetooth.