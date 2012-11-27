https://itunes.apple.com/us/app/bedtime-bunny-tales-the-big/id465337562?ls=1&mt=8

Данное приложение представляет собой захватывающее повествование со множеством трехмерных иллюстраций. Тесное сотрудничество со студией, участвовавшей в создании героев известной мультипликационной ленты “Шрек”, должно принести много радости детям. Они могут слушать сказочную историю сами, перелистывая красочные страницы и повторяя за рассказчиком выбранные слова. А могут слушать голос своих близких, читающих книгу в многопользовательском режиме через Wi-Fi, желая друг другу спокойной ночи. Видом некоторых сцен можно наслаждаться в различных ракурсах, пользуясь акселерометром. Программно реализованы разнообразные анимации, в том числе интерактивные, что делает чтение еще более увлекательным.