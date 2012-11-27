https://itunes.apple.com/ru/app/idecide-documents-for-directum/id441471840?mt=8

Приложение предназначено для упрощения процесса согласования документов руководителями в удаленном режиме. Поддерживаемые платформы: iPad, iPad 2. Посредством промежуточного сервера приложение интегрируется с популярными системами электронного документооборота (Ланит, ИнтерNраст, Directum).

Также возможна работа через электронную почту. Приложение позволяет в сконвертированном виде загружать документы форматов doc, docx, pdf, rtf, html и некоторых других. Возможности обработки полученных документов включают в себя размещение на их страницах текстовых, звуковых и графических комментариев.