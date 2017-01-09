ItsMyChild - незаменимое приложение для ответственных родителей, которые позволяет отслеживать местонахождение вашего ребенка, хранить всю необходимую информацию о нем: медицинские формы и выписки, табеля, дипломы и множество других важных документов, отслеживать активность вашего ребенка в социальных сетях и многое другое.

Ссылка в itunes: https://itunes.apple.com/ua/app/itsmychild/id975196183?l=ru&mt=8