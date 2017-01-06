Qwixi. Авторские аудиоэкскурсии.

Qwixi− это аудиоэкскурсии со всего мира в вашем смартфоне.

Превратите вашу прогулку по незнакомым местам в увлекательное путешествие. Записи наших гидов познакомят вас с историей городов и стран, с их культурой и традициями, памятниками и достопримечательностями. Каждый маршрут наполнен историями, рассказами, фактами и легендами, которые не оставят вас равнодушными и покажут город таким, каким его знают только местные жители. И еще это гораздо дешевле, чем традиционные способы знакомства с новыми местами.

Ссылка в itunes: https://itunes.apple.com/ua/app/qwixi.-avtorskie-audioekskursii./id1019159337?l=ru&mt=8