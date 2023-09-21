Kaspi.kz clone

Это React Native приложение является клоном популярного казахстанского финансового приложения Kaspi.kz. Оно предлагает пользователю удобный и быстрый доступ к основным финансовым операциям, таким как переводы денег, оплата счетов, просмотр баланса и истории операций. Этот проект был разработан с целью изучения и демонстрации навыков в разработке мобильных приложений на React Native