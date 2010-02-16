MobileBanking Windows

http://hypobank-ua.com/view.bankir/mode.view/id.2/

Система управления банковскими счетами с помощью мобильного телефона на основе WindowsMobile.

Доступны безналичные расчеты, управление счетами, выписка со счета, внешние платежи, шаблоны пдатежей и другое...

Весь трафик шифруется, на платежи накладывается электронная подпись.

Связь с сервером по TCP/IP.

Инструменты:

VisualStudio 2005, MsSql, LINQ, Bouncy Castle.