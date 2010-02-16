MobileBanking Windows
Мобильные приложения
Добавлена138 просмотров
14 лет назад
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http://hypobank-ua.com/view.bankir/mode.view/id.2/
Система управления банковскими счетами с помощью мобильного телефона на основе WindowsMobile.
Доступны безналичные расчеты, управление счетами, выписка со счета, внешние платежи, шаблоны пдатежей и другое...
Весь трафик шифруется, на платежи накладывается электронная подпись.
Связь с сервером по TCP/IP.
Инструменты:
VisualStudio 2005, MsSql, LINQ, Bouncy Castle.