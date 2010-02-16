MobileBanking Java
Мобильные приложения
Добавлена195 просмотров
14 лет назад
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http://hypobank-ua.com/view.bankir/mode.view/id.2/
Система для управления банковскими счетами с помощью мобильного телефона на основе Symbian.
Доступны безналичные расчеты, управление счетами, выписка, внешние платежи, шаблоны, выписка...
Весь трафик шифруется, на платежи накладывается электронная подпись.
Связь с сервером по средствам XML обмена.
Инструменты:
J2ME MIDP, Bouncy Castle.