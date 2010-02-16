MobileBanking Java

http://hypobank-ua.com/view.bankir/mode.view/id.2/

Система для управления банковскими счетами с помощью мобильного телефона на основе Symbian.

Доступны безналичные расчеты, управление счетами, выписка, внешние платежи, шаблоны, выписка...

Весь трафик шифруется, на платежи накладывается электронная подпись.

Связь с сервером по средствам XML обмена.

Инструменты:

J2ME MIDP, Bouncy Castle.