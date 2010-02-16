Интелектуальные киоски
Прикладное ПО
Добавлена153 просмотра
14 лет назад
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http://hypobank-ua.com/view.bankir/mode.view/id.3/
Система для обслуживания клиентов банка с помощью платежных терминалов.
Доступны операции наличного/безналичного расчета, пополнение мобильного, оплата коммунальных услуг, выписки и т.д. Интеграция систем ГИОТС и PayPort.
Работа с внешними устройствами (кард-ридером, сканером штрих-кода, принтером чеков(COM, USB).)
Инструменты: Visual Studio 2008 (C# .NET, MS SQL Server), LINQ, HTML, XML