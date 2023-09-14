Мобильное приложение Beauty Space

Приложение для салона красоты



Функционал:



Форма регистрации и авторизации

Карточки услуг с описанием и презентацией

Карточки мастеров. В карточке можно посмотреть информацию о мастере, записаться, оставить отзыв, прочитать отзывы клиентов

Возможность поставить оценку и написать отзыв мастеру после посещения мастера

На карточках услуги и мастера есть кнопка Записаться, выводятся поля со свободными временными слотами для записи

Каталог с рекомендациями по уходу за разными частями тела

Профиль пользователя с возможностью посмотреть предстоящие и архивные записи, редактирование контактной информации профиля, подписки на рассылку и push-увеломления