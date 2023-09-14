Мобильное приложение Beauty Space
Мобильные приложения
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение для салона красоты
Функционал:
Форма регистрации и авторизации
Карточки услуг с описанием и презентацией
Карточки мастеров. В карточке можно посмотреть информацию о мастере, записаться, оставить отзыв, прочитать отзывы клиентов
Возможность поставить оценку и написать отзыв мастеру после посещения мастера
На карточках услуги и мастера есть кнопка Записаться, выводятся поля со свободными временными слотами для записи
Каталог с рекомендациями по уходу за разными частями тела
Профиль пользователя с возможностью посмотреть предстоящие и архивные записи, редактирование контактной информации профиля, подписки на рассылку и push-увеломления